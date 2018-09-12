Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette toplam 206 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 170 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar işlemleri için adli makamlara sevk edildi.