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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette toplam 206 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 170 TL para ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

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