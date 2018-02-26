Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; Çay ilçesi Yeşilyurt köyü bölgesinde genel asayiş uygulaması kapsamında durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, toplam 9 fişek halinde 4 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca fişeği ile 3 aranan şahıs yakalanmıştır. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.