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26 Şubat 2018 18:21

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda 9 fişek halinde 4 gram eroin, 1 gram bonzai ele geçirilirken, aranan 3 şahıs da yakalandı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

26 Şubat 2018 18:21


İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; Çay ilçesi Yeşilyurt köyü bölgesinde genel asayiş uygulaması kapsamında durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, toplam 9 fişek halinde 4 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca fişeği ile 3 aranan şahıs yakalanmıştır. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.




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