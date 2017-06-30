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30 Haziran 2017 16:41

Afyonkarahisar’da vatandaşlar vergi dairelerine akın etti

Afyonkarahisar’da, 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunundan faydalanıp vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerin yolunu tuttu.

Afyonkarahisar’da vatandaşlar vergi dairelerine akın etti

30 Haziran 2017 16:41

En fazla yoğunluğun ise motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları yapılandırmasında yaşandığı öğrenildi.


Afyonkarahisar İl Defterdar Vekili Murat Toy’dan alınan bilgilerde, alacakların yapılandırılması konusunda 15 bine yakın vatandaşın kuruma başvurduğunu ifade etti. Vatandaşların vergi ve idari para cezaları ile birlikte özellikle motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarının yapılandırılmasında yoğunluk yaşandığını kaydeden Toy, kurumun gece saat 24.00’a kadar mesai yapacağını da sözlerine ekledi. Toy, 15 bin olan başvuru sayısının gece saatlerinde daha fazla artmasının beklendiğini de dile getirdi.




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