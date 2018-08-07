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07 Ağustos 2018 19:30

Afyonkarahisar’da yağan şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve dolu bugün de etkili oldu.

Afyonkarahisar’da yağan şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

07 Ağustos 2018 19:30

Bolvadin ilçesinde aşırı yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.


Afyonkarahisar’in Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 saat yağan dolu ve yağmur hayatı adeta felç etti. Şehir merkezinde caddeler, sokaklar göle döndü, logarlar taştı.


Bolvadin ilçesinde aralıksız yağan dolu ve şiddetli yağış sonrası birçok iş yerini su basarken, köylerde ise sele kapılan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.


Sel baskınlarının meydana geldiği ilçede Bolvadin Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı iş yerleri ve evlerdeki suları tahliye etmek için seferber oldu.




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