Afyonkarahisar’da Yaz Kuran Kursları devam ediyor

Yeni Cami’de yaz Kur’an kursu eğitiminde öğrenim gören altmış öğrenciden kırk beşi Kur’ana geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Yaz Kur’an kursu görevlileri Ahmet Çakır ve Yaşar Akbuğa tarafından eğitimleri devam eden öğrenciler çalışkanlıkları ile göz kamaştırıyor. Kur’an-ı Kerime yeni geçen kurs öğrencisi Yiğit Küçükdere, "Ben burada Kuran-ı Kerimi okumaya devam ediyorum. Arkadaşlarım ile beraber oyunlar oynuyorum, sureler öğreniyorum ve hep beraber peygamberimizin hayatını öğreniyoruz. Çok mutluyuz hocalarımız ile beraber. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Seneye ki Kur’an Kursunu dört gözle bekliyorum" dedi.

Yaz Kuran Kursu Öğrencisi Ahmet Burak ise, "Bugün ben de Kur’ana geçtim. Kendimle çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bir dahaki yaz Kuran Kursunu dört gözle bekliyorum. Bütün arkadaşlarımı da bekliyorum" dedi.