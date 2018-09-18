Afyonkarahisar'da “Yılın Ahisi” kaftanını giydi

Ahilik Haftası kutlamaları, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Oditoryum Salonu'nda düzenlenirken “Yılın Ahi”si seçilen Hüseyin Kanık'a kaftanı giydirildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak konuşan ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Ahilik ve Ahilik Haftası hakkında bilgiler verdi. Ardından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban konuştu. Çoban da esnaf ve sanatkârlıkta Ahilik ilkelerinin esas alınmasının önemine değindi.

Ahiliğin önemine değinerek sözlerine başlayan Vali Mustafa Tutulmaz: “Esnafımızın geçmişten geleceğe bakış açısını yansıtan Ahilik Haftasında sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Ahiliğin uygulanışını toplumumuzda maalesef yeterince göremiyoruz. 13. yy'dan bu tarafa var olan Ahilik anlayışı sadece ekonomik ve iktisadi yapılanmadan ibaret değildir. Esas ön planda olan anlayış ve ilkelerdir. Ahilik, o dönemlerde devlete de yön vermiştir. Osmanlı'nın 600 yıl ayakta kalmasının bir nedeni de Ahilik anlayışını devam ettirmesindendir. Ahilik hem devlette, hem sosyal hayatta önemli bir rol üstlenmiş ve bugüne kadar da belli bir çizgide süre gelmiştir” dedi.

Etkinlikte Vali Mustafa Tutulmaz'a Ahilik Kaftanı takdimi yapıldı. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz Yılın Ahi'si seçilen Hüseyin Kanık'a kaftanı ve plaketini verdi. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş insanı Metin Boztoprak, yılın kalfası Ekrem Göktaş, yılın çırağı Barış Işık'ın protokol üyelerinden plaketlerini almaları ile program sona erdi.