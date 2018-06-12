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12 Haziran 2018 15:30

Afyonkarahisar’da zabıta bayram denetimi yaptı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı.

Afyonkarahisar’da zabıta bayram denetimi yaptı

12 Haziran 2018 15:30

Bayram öncesi denetimlerine başlayan ekipler, bayram süresince de görevlerinin başında olacak.


İzinlerin kaldırıldığı Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bayram boyunca 24 saat görev yapacak. Denetimlerini yoğunlaştıran Zabıta ekipleri, özellikle yiyecek ve içecek satan işyerleri üzerinde duruyor. Bu işyerlerine yapılan sıkı denetimler sonucu vatandaşlara bozuk ve miadı dolmuş gıda maddeleri satılmaması için yoğun çaba gösteriliyor. Denetimler kapsamında Ramazan Bayramı temel yiyecekleri olan tatlı, et ürünleri, süt ürünleri ile sebze ve meyvelerin sürekli etiket, gramaj kontrolleri yapılmaya devam edecek.


Öte yandan ilimiz coğrafi konumu bakımından Türkiye’nin merkezi çizgisinde tüm yolların kesiştiği yerde olması nedeni ile ana güzergahların temizliği, kaldırım işgalleri, yol güzergahındaki şekerciler, restaurantlar, dinlenme tesisleri, Gıda Maddeleri tüzüğü ve 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma hakkındaki Kanun kapsamında denetlenerek gerekli önlemler alınacak. Şehrimizden gelip geçenlerin ve halkımızın rahat huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanacak.


Fırınlar bayram boyunca hizmet verecek


Belediyeden yapılan açıklamada, “İlimizin uzak semtlerinde oturan hemşerilerimizin eş, dost ve akrabalarını kolaylıkla ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla şehir içinde çalışan hatlardaki dolmuşlara yazılı talimat gönderilerek tam kapasite ile fazla nöbetçi araçla çalışmaları sağlanacak. Şehirlerarası Otogar’da sıkı önlemler alınarak yolcuların düzenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanacak. Vatandaşların ekmek ihtiyacını sağlamak için Ramazan Bayramı süresince ekmek fırınları ekmek çıkarmaya devam edecekler” denildi.




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