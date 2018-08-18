Afyonkarahisar’dan turizm atağı

Afyonkarahisar’da 250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu “Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi” çok işlevli ve esnek yapısıyla fuar, eğlence ve farklı spor branşlarının organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde yer alan Zafer Stadyumu ile Spor Salonu ve Su Sporları Merkezi’nin hemen yanında inşa edilen Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi Türkiye’nin ve bölge ülkelerin uluslararası spor organizasyonlarındaki standartları karşılayacak şekilde hazırlanıyor. 250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu motosiklet pisti, motokros, enduro ve süpermoto branşlarında dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak kapasitede inşa edildi. Pist, Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında yarış amaçlı Motosiklet camiasına hizmet verirken, kurulacak Akademi ile de eğitim hizmetlerini de karşılayacak.

Yapılan bilgilendirmede; uzunluğu bin 750 metre olan ve en geniş yeri 15, en dar yeri ise 8 metre olan yarış pistinde 9 rampa, iki adet ikili hız kesici, 9 adet tekli hız kesici yarış heyecanını en üst düzeye ulaştırıyor. Yarışların doğası gereği pistin sürekli sulanması amacıyla her noktada otomatik sulama özelliği bulunuyor. Dünyada ilk defa pistin ortasında inşa edilen 3 katlı kulede yarış kontrol ve yönetim merkezleri yer alıyor. Dünyada benzerlerinden farklı olarak yaklaşık 45 bin metrekarelik asfalt padok gelen misafirlerin tamamının aynı anda elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacak teknik alt yapıya sahip. Pistte aynı anda 40 motosiklet sürücüsünün motorlarını temizleyebileceği yıkama alanları bulunuyor. Pistin her noktasına acil durumlarda ulaşabilecek ambülans yolu yer alırken, 2 metre yüksekliğinde güvenlik bariyerleriyle çevrili alanda yarış güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor.

Öte yandan; yine pist alanında inşa edilen çok amaçlı binada eğitim çalışmaları, kamp çalışmaları teorik ve pratik eğitimler aynı mekanda verilebilecek. Modern teknoloji ile donatılan bina yılın 365 günü yüksek hızda internet bağlantısının yanı sıra yayın alt yapısı için fiber kablo ve kamera platformlarına da sahip olacak. Televizyon yayınları için stüdyo ve anlatım pozisyonununda yer aldığı yapıda medya mensuplarının hızlı haber ve fotoğraf geçişleri için de her türlü imkan sağlanıyor.

Motorsporları merkezli inşa edilmesine rağmen her türlü organizasyona da ev sahipliği yapabilecek şekilde projelendirilen pistte 20 dönüm asfalt alanda fuarlar, tanıtım günleri, konserler ve kültür sanat etkinlikleri de düzenlenebilecek. Tesislerde, termal turizmiyle eş zamanlı olarak oteller ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organizasyonların sportif etkinliklerle bir arada daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Konser, yarışma, kültür-sanat etkinlikleri miting, tiyatro gösterileri gibi etkinliklerde 500 metrekarelik sahnenin kurulabileceği alan da sınırsız stant alanı da organizatörleri bekliyor.

Dev tesis kapılarını dünya şampiyonasıyla açıyor

Büyük bir özveriyle hazırlanan Afyon Motorsporları Merkezi, bir Dünya şampiyonası ile görücüye çıkacak. Dünyanın en gözde spor yarışları arasında yer alan ve izleyici ortalamasında en favori 10 branş arasında yer alan Dünya Motokross Şampiyonası’nın 18. Ayağı Afyonkarahisar’daki yeni pistte 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Yapılan bilgilendirmede; Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) Moto GP’nin ardından ardından en önemli organizasyonu olan Motokross Şampiyonası’nda 40 pilot markaları ve takımları adına mücadele veriyor. Arjantin, Amerika, Rusya, Endonezya, Belçika, İsviçre, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.6 milyar kişilik bir izleyici potansiyeline ulaşıyor. Aralarında Eurosport, Beinsport, Fox Sport, CBS Sport gibi en popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) dünyada 13-65 yaş izleyici grubunun en favori TV içeriği arasında yer alıyor. Türkiye’nin 1 dakikalık tanıtımında tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

Yarışlara başta Türkiye’nin birçok ilinden motor ve doğa sporu severinin katılması beklenirken, yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de ülkemizde misafir edilmesi hedefleniyor. Öte yandan, organizasyonla aynı tarihlerde pist çevresindeki geniş alanda Afyon Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali de seyircilere Türk kültürünü tanıtırken, farklı aktivitelerle katılımcılara eğlence alternatifleri sunacak. Athena, Demir Demirkıran ve Ceza konserlerinin yanı sıra mini golf, curling, tırmanma duvarı, zipline, flyboard gösterisi, canlı langırt, jet ski gösterisi, su kayağı gösterisi ve eğitimi, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, sokak oyunları etkinlikleri, korku evi, araba sergisi, yerel el sanatları, çekme basket, amerikan futbolu ve rugby eğitimi, dijital oyunlar ve simulatör yarış, bilgisayar oyunları gibi çok sayıda alternatif de organizasyona katılanlara unutulmayacak anlar yaşatacak.

Organizasyonun ve pistin tanıtımı için Berlin, Rusya, Dubai, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde fuar ve yarışlarda tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilirken, İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’daki fuarlarda da tanıtım yapıldı. Öte yandan; çok sayıda üniversite kampüsünün yanı sıra yurt içi festivallerde de şampiyona ve festivalin tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye’nin tanıtımı ve dış kaynaklı gelire katkı sağlayacak her türlü organizasyona ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çekerken, "Afyonkarahisar olarak tarihi dokumuz, termal, mermer ve lokumumuz ile önemli bir farkındalığa sahibiz. Yaptığımız yatırımlarla turizmin alt dallarında da aktif olarak kültür turizminin yanı sıra spor turizminden de bölgemizin önemli bir gelir elde etmesini hedefliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında çok önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu büyük organizasyona tüm spor severlerin yanı sıra kültür-sanat ve doğa meraklılarını da davet ediyoruz" dedi.