Afyonkarahisar’ı tanıtan “Geçerken Uğradım” filminde sona gelindi

Afyon Eğitim Vakfı, film oyuncuları onuruna bir yemek verdi.

Birkaç gün içinde çekimi tamamlanacak olan “Geçerken Uğradım” filminin oyuncuları ve teknik ekip onuruna Afyon Eğitim Vakfı tarafından yemek verildi. Yemeğe Afyonkarahisar Vali Vekili Dr. Adem Uslu ve protokol üyeleri de katıldı. Yemeğin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Vakfın 32 yıldır eğitime katkı sağladığını belirtti. Vakfın kurucuları merhum Asım Kocabıyık, Orhan Yavuz ve Prof. Dr. Nijad Bilge’ye teşekkür eden Serteser, “Geçerken Uğradım” filminin Afyon Eğitim Vakfına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tüm gelir Afyon Eğitim Vakfına bağışlanacak

Türkiye’de belki de ilk kez bir filmin tüm gelirinin bir eğitim vakfına bağışlanacağını vurgulayan Serteser, “Bu filmin oyuncularına, teknik ekibine, filmi yazan Ahmet Taşpınar’a, filmin tüm sponsorlarına teşekkür ediyorum. Oyuncuları bağrına basan Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyorum. Filmin kendi dalında Oscar adayı olmasını diliyorum” dedi.