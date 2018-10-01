Afyonkarahisar'ın Eylül ayı ihracatı arttı

Afyonkarahisar'ın Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 arttı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yılın ilk 9 ayında ihracatın yüzde 10.6 oranında yükseldiğini belirtti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon'un ihracat rakamlarının yüz güldürdüğünü belirtti. İhracat rakamları hakkında bilgi veren Serteser, “İlimizin Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 artarak 27 milyon 765 bin dolar olmuştur. 2017 Eylül ayında ihracatımız 23 milyon 375 bin dolardı. Yılın ilk 9 ayında ihracatımız yüzde 10,6 artışla 252 milyon 485 bin dolar olmuştur. 2017 yılının ilk 9 ayında ihracatımız 228 milyon 245 bin dolardı" dedi.

Eylül ayında ihracat yapılan ülke sayısında da artış yaşandığına dikkat çeken Serteser, “Bu yılın Eylül ayında 79 ülke ve 3 Serbest Bölge'ye ilimizden ihracat yapılmıştır. Geçen sene aynı ayda 64 ülke 3 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilmişti” şeklinde konuştu.

“Afyonkarahisar'dan en çok ihracat Irak, ABD ve Çin'e”

Afyon'dan en çok Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat yapıldığını aktaran Serteser, “Eylül ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak'a yapılan ihracatta gerileme gerçekleşmiştir. Yüzde 12 oranında düşen ihracatımızın değeri 6 milyon 169 bin Dolar olmuştur. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 34,8 yükselerek 4 milyon 511 bin Dolar olmuştur. Eylül ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüzde 8,2 oranında artan ihracatımız 4 milyon 34 bin dolar gerçekleşmiştir ve Çin en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Mermer lokomotif sektör”

Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatta mermerin önemli bir unsur olduğunu hatırlatan Serteser, “Eylül ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında artış gözlemlenmiştir. Yüzde 22,1 oranında artan mermer ihracatı 16 milyon 543 bin dolar olmuştur. 6 milyon 697 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 1,8 oranında düşüş gerçekleşerek Eylül ayında sektörel sıralamada ikinci sırada yer almıştır. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe ise yüzde 98,2 oranında artış gerçekleşerek sektörel sıralamada üçüncü sırada yer alıştır. Bu sektörün ihracat değeri 857 bin dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.