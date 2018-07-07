Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde Uğur Işılak konser verdi

Hocalar Belediyesi tarafından düzenlenen Türkü Gecesi’nde ünlü sanatçı Uğur Işılak sahneye çıktı. Uğur Işılak verdiği konser arasında vefadan söz ederek önce Allah’a sonra anaya, sonra babaya özelliklede vatana millete vefalı olunması gerektiğini belirtip yeni nesillerin bu şuurla yetiştirilmesini arzu ettiğini söyledi.

Konser sırasında Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan sanatçı Uğur Işılak’a Yörük simgesi poşu ve Hocalar yöresinin kültürünü yansıtan el yapımı bebek maketleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Yaklaşık iki bin Hocalarlı vatandaşın izlediği konserde Sanatçı Işılak 2 saat sahnede kaldı ve birbirinden güzel türküler söyledi .