Afyonkarahisar’ın ihracatı arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Serteser, Ağustos ayındaki ihracatın 9 günlük tatile rağmen devam ettiğini belirterek “İlimizin Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 gerileyerek 22 milyon 897 bin dolar olmuştur. 2017 Ağustos ayında ihracatımız 28 milyon 946 bin dolardı” dedi.

"72 ülke 2 Serbest Bölge’ye ihracat yapılmıştır"

Afyonkarahisar’ın ihracatının geçen yılın ilk 8 ayına göre artığına dikkat çeken Serteser, “Yılın ilk 8 ayında ihracatımız yüzde 9,7 artışla 224 milyon 729 bin dolar olmuştur. 2017 yılının ilk 8 ayında ihracatımız 204 milyon 870 bin dolardı. 2018 yılı Ağustos ayında 74 ülke, 2 Serbest Bölge’ye ihracat yapılırken, geçen sene aynı ayda 72 ülke 2 Serbest Bölge’ye ihracat yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“İlk 3’te Irak, ABD ve Çin var”

Afyonkarahisar’dan ihracat yapılan ilk 3 ülkenin Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kaydeden Serteser, “Ağustos ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak’a yapılan ihracatta gerileme gerçekleşmiştir. Yüzde 1,3 oranında düşen ihracatımızın değeri 7 milyon 896 bin olmuştur. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 2,9 gerileyerek 4 milyon 98 bin dolar olmuştur. Ağustos ayında Çin Halk Cumhuriyeti’ne yüzde 23,3 oranında gerileyen ihracatımız 3 milyon 256 bin dolar gerçekleşerek en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur” diye konuştu.

“Lokomotif sektörler mermer ve yumurta”

Ağustos ayı ihracatının genel bir tahlilini yapan Serteser, şöyle devam etti:

“Ağustos ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında düşüş gözlemlenmiştir. Yüzde 27,8 oranında azalan mermer ihracatı, 12 milyon 327 bin dolar olmuştur. 7 milyon 875 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 1,7 oranında düşüşe rağmen Ağustos ayında sektörel sıralamada ikinci sırada yer almıştır.”

“29’uncu sıradayız”

Afyonkarahisar, Ağustos ayında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 29’uncu sırada yer alarak geçen yılki sırasını korudu. İstanbul, 5 milyar 855 milyon dolarlık ihracat ile birinci sırada, Kocaeli 819 milyon dolarlık ihracat ile ikinci sırada ve Bursa 798 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.