Afyonkarahisar’ın ihracatı yüzde 15 arttı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Serteser, bu yılın Haziran ayında, geçen yılın Haziran ayına göre kısmi bir düşüş görülse de yılın ilk 6 ayında yapılan ihracatın, geçen yılın ilk yarısına göre yükseldiğini kaydetti. Serteser, “İlimizin Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 25 milyon 442 bin dolar olmuştur. 2017 Haziran ayında ihracatımız 25 milyon 859 bin dolardı. 6 aylık verilere baktığımızda ise sevindirici bir tablo ile karşılaşıyoruz. Buna göre 2018’in ilk yarısında ihracatımız yüzde 15,3 artışla 173 milyon 395 bin dolar olmuştur. 2017 yılının ilk yarısında ihracatımız 150 milyon 350 bin dolardı. Geçen yıl Haziran ayında 71 ülke ve 1 serbest bölgeye ihracat yapmıştık. Bu yıl Haziran ayında firmalarımız, 80 ülke ve 3 serbest bölgeye ürünlerini sattı. Bu da Afyonkarahisar için olumlu bir gelişmedir” diye konuştu.

En çok ihracat Irak, ABD ve Çin’e

Afyonkarahisar’dan en çok ihracat yapılan ülkelerin Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirten Serteser, şu bilgileri verdi:

“Haziran ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak’a yapılan ihracatta artış gerçekleşerek yüzde 34 oranında yükselmiştir. Bu artışla ile Irak’a 7 milyon 105 bin dolar ihracat yapılmıştır. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 1,8 yükselerek 4 milyon 363 bin dolar olmuştur. Haziran ayında Çin Halk Cumhuriyeti’ne yüzde 25.8 oranında gerileyen ihracatımız 3 milyon 136 bin dolar gerçekleşerek en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur. Haziran ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında gerileme gözlemlendi. Yüzde 8,5 oranında düşen mermer ihracatı 14 milyon 425 bin dolar oldu. 7 milyon 192 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, yüzde 22.6 oranında yükselişle Haziran ayında sektörel sıralamada ikinci sırada yer aldı. İhraç edilen ürünler arasında en büyük yüzdelik artış ise büyük bir bölümü haşhaş olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Sektörde 1 milyon 290 bin dolarlık ihracat kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar 30’uncu sırada

Afyonkarahisar, Haziran ayındaki ihracatı ile geçen senenin aynı ayına göre 2 basamak gerileyerek 30’uncu sırada yer aldı. İhracat sıralamasında İstanbul birinci, Kocaeli ikinci, Bursa üçüncü sırada bulunuyor. Afyonkarahisar’a komşu illerin sıralaması ise 8’inci sırada yer alan Manisa 300 milyon 445 bin dolar. 9’uncu sırada yer alan Denizli 274 milyon 44 bin dolar. 13’üncü sırada yer alan Konya 130 milyon 801 bin dolar, 17’nci sırada yer alan Eskişehir 80 milyon 963 bin dolar, 29’uncu sırada yer alan Isparta 28 milyon 120 bin dolar, 31’inci sırada yer alan Kütahya 23 milyon 300 bin dolar, 35’inci sırada yer alan Uşak ise 18 milyon 340 bin dolar.