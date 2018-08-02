Afyonkarahisar’ın Temmuz ayı ihracatı arttı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın Temmuz ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre arttığını belirtti. Serteser, Türkiye’nin ihracatının ilk 7 ayda yüzde 7 arttığını, Afyonkarahisar’ın ihracatının ise bu süreçte yüzde 14,7 oranında yükseldiğini kaydetti. Serteser, “İlimizin Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 28 milyon 447 bin dolara yükselmiştir. 2017 Temmuz ayında ihracatımız 25 milyon 574 bin dolardı. Yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 14,7 artışla 201 milyon 851 bin dolar olmuştur. 2017 yılının ilk 7 ayında ihracatımız 175 milyon 923 bin dolardı. Türkiye’nin ilk 7 aylık ihracatı yüzde 7 oranında arttığını göz önünde bulundurursak, ilimizin ihracatta iyi bir yolda olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Libya’ya ihracat başladı”

Temmuz ayı içinde Afyonkarahisar’dan en çok ihracatın Irak’a yapıldığına dikkat çeken Serteser, “Temmuz ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak’a yapılan ihracatta artış gerçekleşmiştir. Yüzde 28,6 oranında yükselen ihracatımızın değeri 5 milyon 89 bin dolar olmuştur. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 21 yükselerek 5 milyon 74 bin dolar olmuştur. Temmuz ayında Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracatımız yüzde 24,7 oranında gerilemiştir. Buna rağmen ilimizden Çin’e 3 milyon 643 bin dolarlık ihracat yapılmıştır ve Çin, Afyon’dan en çok ürün ihraç edilen üçüncü ülke olmuştur. Bununla birlikte Temmuz ayında yeni bir gelişme de yaşanmıştır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Libya’ya hiç ihracatımız yok iken bu ay 1 milyon 51 bin dolarlık ihracat yapılmıştır” diye konuştu.

“Mermerde yüzde 7,3 artış”

Afyonkarahisar’ın lokomotif sektörü mermerin ihracat oranlarında yükseliş kaydedildiğini vurgulayan Serteser, “Temmuz ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında artış gözlemlenmiştir. Yüzde 7,3 oranında artan mermer ihracatı 17 milyon 598 bin dolar olmuştur. 7 milyon 276 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 32,1 oranında yükseliş gerçekleşmiştir. Bu sektör, Temmuz ayında sektörel sıralamada ikinci sırada yer almıştır. Demir ve demir dışı metaller sektöründe ise yüzde 16 oranında gerileme olmuş, ancak bu sektör üçüncü sırada yer almıştır. Bu sektörün ihracat değeri 697 bin dolar olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“İstanbul birinci sırada”

Öte yandan Afyonkarahisar, ihracat yapan iller sıralamasında geçen yıl Temmuz ayına göre 3 basamak gerileyerek 30’uncu sırada yer aldı. İstanbul 6 milyar 58 milyon 357 bin dolar ile birinci olurken, Kocaeli 1 milyar 209 milyon 11 bin dolar ile ikinci sırada ve Bursa 1 milyar 73 milyon 154 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.