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Afyonkarahisarlı AK Gençler Söğüt'te

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, 737.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 737'ncisi düzenlendi. Şenliklere TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliklere Afyonkarahisar'dan gelen AK Parti Gençlik il ve ilçe gençlik kolları üyeleri, burada Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından şenlikler kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan teşkilat üyeleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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