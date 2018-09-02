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02 Eylül 2018 10:57

Afyonkarahisarlı hacılar memleketlerine döndü

Hac vazifelerini yerine getirmek için bir ay önce kutsal topraklara giden Şuhutlu hacılardan 43 kişilik kafile yurda döndü.

Afyonkarahisarlı hacılar memleketlerine döndü

02 Eylül 2018 10:57


Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonları ile bir ay önce hac vazifesini yapmak üzere kutsal topraklara giden Afyonkarahisar Şuhutlu hacı adayları, görevlerini yerine getirerek memleketlerine dönüş yaptı. Şuhut ilçe Büyük Camii önünde iniş yapan hacılar ailelerine kavuşmanın sevincini yaşarken duygu dolu anlar yaşadılar. Aileleri ile beraber uzun süre hasret gideren hacıların ve yakınlarının mutluluğu gözlerinden okundu. Kutsal topraklarda hac vazifesini tamamlayıp yurda dönüş yapan Ahmet Mert açıklamalarında, "Kutsal topraklara gittik hacı görevimizi yaptık. Güzel her yere götürdü hocalarımız Allah razı olsun hiç uğramadığımız yer kalmadı. Hep görevimizi yaptık Allah’a şükür" dedi.




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