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Afyonkarahisarlı öğrencilerin yurt dışı staj deneyimi

Afyomkarahisar Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üç farklı ülkede staj yapma imkanı buldu.


"Avrupa Standartlarında Mesleki Eğitim Stajı" başlıklı ERASMUS projesi ile öğrenciler Polonya, Romanya ve Çekya olmak üzere üç farklı ülkeye gitti. Aralık ayından itibaren başlayan eğitim ziyaretleri kapsamında Şuhut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden 8 öğrenci Polonya'da animasyon teknikleri konusunda, Metal Teknolojileri bölümünden 6 öğrenci Romanya'da çelik ısıl işlem tekniklerinde temperleme, Elektrik-Elektronik bölümünden ise 7 öğrenci de 13 gün boyunca CCTV sistemlerinde keşif ve montaj konusunda eğitim aldı. Mesleklerine dair bilgiler alan öğrenciler aynı zamanda yabancı dillerine de katkıda bulunarak gelecek adına önemli bir adım attı. Öğrenciler stajlarını başarıyla tamamlayarak geri döndü.

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