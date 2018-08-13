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13 Ağustos 2018 18:25

Afyonkarahisarlı tır şoförü yaptığıyla herkesi şaşırttı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde parfümle çalışan tır görenleri hayrete düşürdü.

Afyonkarahisarlı tır şoförü yaptığıyla herkesi şaşırttı

13 Ağustos 2018 18:25


Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan tır görenleri hayrete düşürdü. Tır şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak milleti şaşkına çevirdi. Tır şoförü Ahmet Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "Tırın deposunda tamamen mazot bitti araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden gelen içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor. Parfümü sıktıkça o içeride devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor. Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur. Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor" dedi.




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