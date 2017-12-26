AGD, Afyonkarahisar’da “Fetih Gecesi”ni kutlayacak

Fetih Gecesi programına dair yazılı bir basın açıklaması yayınlayan AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, "Fetih insanın, toplumun ve doğanın sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir” dedi.

Feth’in sadece ‘Hakk’ın hakimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu olmadığı, aksine o sefere çıkabilme dirayeti’ olduğuna değinen Coşkun "Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi ya da insanların inanç ve düşüncelerini zorla değiştirmek değildir. Enerji kaynaklarını, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz. Biz bu programları düzenlerken Feth’in, hicri ya da miladi yıl dönümünü ve ya Feth’in kronolojisini konuşmadan ziyade, fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca İstanbul’un fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın fethini Kudüs’e, Kudüs’ün fethini Mekke’ye ve Mekke’nin fethini de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılması, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadim’in berraklığıyla silinmesi sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp’eden zulüm düzeninin adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Biz AGD mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakların bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya davet ediyoruz. AGD mensupları olarak 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece, 81 ilimizde ve yaklaşık 600 noktada ’Mekke’nin Feth’i ve Kudüs’ün Fethi programı düzenleyeceğiz” diye konuştu.