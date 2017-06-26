Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 23:36

Ağıl çöktü, 470 koyun telef oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çatısı çöken ağılın tamamen yıkılması sonucu 470 koyun telef oldu.

Ağıl çöktü, 470 koyun telef oldu

26 Haziran 2017 23:36

Telef olan koyunların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü İrfan Karaşahin’i ait ağılın çatısı çöktü, ardından ağıl tamamen yıkıldı. Yıkıntının altında kalan 470 koyun telef oldu. Olayın ardından köylüler ağıldan 50’ye yakın koyunu canlı çıkardı. Telef olan koyunların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulurken, ağılın çöküş nedeninin araştırıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!