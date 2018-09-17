Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları Kocatepe Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı.

Kutlama komitesinde yer alan Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Kutlama komitesi üyeleri daha sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Ahilik Haftası kutlamaları 18 Eylül Salı günü ESOB oditoryum salonunda devam edecek. Saat 12:00'de başlayacak törenlerde yılın ahisi, meslek odaları tarafından seçilen ahiler, yılın kalfası, yılın çırağı ve esnaflıktan sanayiciliğe geçen iş adamına plaket verilecek. Törenler geleneksel bulgur pilavı ve ayran ikramı ile devam edecek.

Ahilik haftası kutlamalar Çarşamba günü pazaryeri ziyareti ile sona erecek.