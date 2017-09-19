Ahilik Haftasında yılın usta, kalfa ve çırağı onure edildi

Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından 3 ayrı dalda seçilen, yılın ustası, yılın kalfası ve yılın çırağı şeklinde belirlenen kişilere ödülleri çalıştıkları iş yerlerinde takdim edildi. Tam 40 yıldan bu tarafa çilingirlik mesleğini icra eden Fazlı Ulus, iş yerinde ziyaret edilerek Ahilik Beratı ve heykeli kendisine verildi. Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Veysel Topçu, burada yaptığı konuşmasında Ahilik Haftası nedeniyle seçilen yılın usta, kalfa ve çırağını onure etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Topçu, "Ahilik, kelime olarak, Arapça ’kardeşim’ anlamına gelen ’Ahî’ kelimesinden gelmektedir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Veysel Topçu daha sonra Dinar sanayi sitesini de ziyaret ederek burada yılın kalfası seçilen yılların oto tamir ustası Selim Şimşek’in kalfası Selami Aksu’ya ve yeni sanayi sitesinde bulunan Mobilya ustası Sait Çimen’in çırağı olan ve 2 yıldır bu mesleği icra eden Ümit Yılmaz isimli genç çalışana ödülleri verildi.

"Mesleğimizi severek yapıyoruz"

Tam 20 yıldan beri kalfalık yaptığını ve hayatında ilk defa böyle güzel ve anlamlı bir hediye aldığını ifade eden Selami Aksu, "20 yıldan beri oto tamir ve bakım mesleğini icra ediyorum. Mesleğimiz son derece severek ve önemseyerek yapıyorum. Ahilik Haftası kutlamalarında böyle güzel bir hediyeyi bizlere layık gören Veysel Topçu başkanımıza ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.