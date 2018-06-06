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06 Haziran 2018 12:49

“Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” kapsamında 3 bin 601 öğrenciye eğitim verildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geliştirilen ve 2010 yılından itibaren uygulanan “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 bin 601 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim verildiği bildirildi.

“Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” kapsamında 3 bin 601 öğrenciye eğitim verildi

06 Haziran 2018 12:49


Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2010 yılından bu yana uygulanan “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Trafik kazalarının en önemli nedeni olan insan hatası ancak eğitimle düzeltilebilir. Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi, çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır. Çocukluk döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış olan çocuk, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya başlayacak; bu da bir çocuğun en az iki yetişkini, trafikteki davranışları açısından doğru bilgilerle uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geliştirilen ve 2010 yılından itibaren uygulanan “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 bin 601 bu güne kadar ise toplam 23 bin 243 ilkokul birinci sınıf öğrencisine proje kapsamında eğitim verilmiştir. Almış oldukları eğitimlerle ailelerinin trafik polisleri olan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz.”




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