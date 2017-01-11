AK Parti 75. İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 75. İl Danışma Meclis toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya’nın katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı 75’inci toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca’nın katılımıyla parti binasında yaptı. Toplantının açılışında konuşan Kaya, Türkiye’nin koalisyon hükümetlerinden çok çektiğini dile getirerek merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemleri çıkarıldığında 6 ayda bir hükümet değiştiğini belirtti. Kaya, “Yeni sistem bize ne getiriyor. Birincisi altını çizerek söylüyorum Biz 15 Temmuz’da bu ülke bir İstiklal mücadelesi verdi. Onu tescil ediyorlar. Kusura bakmayın darbeyi önceden haberimiz olsaydı her halde planlasak şöyle planlardık ‘Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız burada olsun. Polisleri şurada konuşlandıralım’ derdik. Darbeyi önceden bilsek böyle yapardık. Darbeyi kim önledi? Milletimiz önledi. Dolayısıyla bu millet bir İstiklal mücadelesi verdi. Bu mücadele inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tescil edilecek bir irade olacaktır. Millete ait bir hadiseyi tescil edeceğiz” dedi.

Toplantıya Kaya ve Koca’nın yanı sıra, Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.