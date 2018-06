Başkan Abdülkadir Konak ve Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile 24 Haziran seçimlerini konuşan Zeybek, “Her gittiğimiz yerde, her ilçede hatta her köyde teveccühle karşılanmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 24 Haziran seçimlerinde hedefimiz 6-0 kazanmak ESOB ile her zaman iyi ve düzeyli görüşmelerimiz olmuştur. Bizler her zaman esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 24 Haziran’dan sonra da esnafımızın yararına birçok düzenlemenin yapılacağını biliyorum” dedi.