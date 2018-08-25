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25 Ağustos 2018 10:25

Ak Parti Afyonkarahisar heyeti, ilçelerin sorunlarını dinliyor

Ak Parti Afyonkarahisar heyeti ilçe ziyaretlerine hızla devam ediyor.

Ak Parti Afyonkarahisar heyeti, ilçelerin sorunlarını dinliyor

25 Ağustos 2018 10:25


Ak Parti Afyonkarahisar heyeti bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Çobanlar, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramlaşma ziyaretlerine; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve protokol üyeleri katıldı. Vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutlayan heyet üyeleri, yöneltilen soruları da cevaplandırdı.




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