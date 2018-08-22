Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 18:25

AK Parti Afyonkarahisar Heyeti Taş Medrese’de bayramlaştı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Taş Medrese’de bayramlaşma merasimi düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar Heyeti Taş Medrese’de bayramlaştı

22 Ağustos 2018 18:25


Taş Medrese’de düzenlenen bayramlaşma merasimine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ve parti üyeleri katıldı. Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya ve Av. İbrahim Yurdunuseven parti üyelerine hitap ederek 9,5 milyon lira maliyetli yatırımın müjdesini açıkladı. Taş Medrese’de gerçekleşen bayramlaşma merasimi protokol üyelerinin parti üyeleri ile bayramlaşmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç