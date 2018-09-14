AK Parti Afyonkarahisar heyetinden Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakan yardımcılığına atanan Akif Özkaldı'yı ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Av. Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ferda Ertürk ve AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan katıldı. Heyet, göreve getirilen Akif Özkaldı'ya hayırlı olsun temennilerini sunarak görevinde başarılar diledi. Daha sonra bir süre hasbihal ederek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu. Hayırlı olsun ziyareti günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.