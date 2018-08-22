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22 Ağustos 2018 16:22

AK Parti Afyonkarahisar heyetinden Başkan Ünlü’ye geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Afyonkarahisar heyeti geçtiğimiz günlerde AK Parti 6.

AK Parti Afyonkarahisar heyetinden Başkan Ünlü’ye geçmiş olsun ziyareti

22 Ağustos 2018 16:22

Olağan Kongresine giderken kaza geçiren Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü’yü hastanede ziyaret etti.


AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Av. Burhanettin Çoban kaza nedeni ile hastanede tedavi gören AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü’ye geçmiş olsun dileklerini sunarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Daha sonra bir süre sohbet eden heyet hastaneden ayrıldı.




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