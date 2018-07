AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen:

Hüseyin Sezen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dün resmen başlaması ile birlikte bir açıklama yaparak devletin kendine format attığını belirtti ve “Türkiye tarihi görevini, yeni sistem, yeni anlayış ve yeni kadrolarla yerine getirecek ve dünyanın en büyük ilk on ekonomisi içinde yer alacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreninde davetliler arasında yer alan ve o tarihi anlara şahitlik eden AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen yazılı bir basın açıklaması yaptı. Sezen, açıklamasında, “24 Haziran seçimlerinde kazananın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu netleştiğinde ülkemizle birlikte, bütün ümmet coğrafyasında sevinç gösterileri vardı. O gece Makedonya’dan Filistin’e, Afganistan’dan Somali’ye kadar ümmet sokaklardaydı. Kafkaslardan Balkanlara kadar bütün ümmet bu sevince ortak oldu. Bakın bu manzara aslında bize çok şey anlatıyor. Olayı sadece bir partinin seçim kazanması olarak göremeyiz. Bu ümmetin umuduydu ve Allah zafer lütfetti. Dün itibariyle devletimiz kendine format atarak yeni bir sisteme geçmiş ve ‘eski kurallarla yeni oyunda yer almamız mümkün değil’ diyerek resmen dünyaya ilan etmiştir. Bu durum cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biridir. Dünyada süreklik değişkenlikler yaşanıyor, yenilikler ve anlık gelişmeler mevcut sistemin tıkanmasına neden oluyordu. Bugün farklı bir Türkiye’ye uyandık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik bir sistemdir. Bu sistem en başarılı ve faydalı olan bir sistemdir. Bakınız en köklü parlamenter sistemler bile tek parti iktidarı sağlanamadığında ciddi sorunlar çıkarıyor. Bugün Amerika’da parlamento, başkanın bütçesini onaylamayabiliyor. Bu durumda da hükümet resmen kapanıyor. Bizdeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ise parlamento bütçeyi kabul etmediği durumda bir önceki yılın bütçesine enflasyon oranını ekleyerek devam ediliyor ve siyasi istikrar kesinlikle bozulmuyor. Böylelikle ülkemizin en büyük sorunlarından biri de tarihe gömülmüş oluyor. Bugün Amerika’da bakanlar ya da bürokratlar parlamentonun onayını almak zorundadır. Bu da kuvvetler ayrılığını olumsuz etkileyecektir. Ağırlığı olan parti istediğini çıkaracak, istediğine red verecektir. Oysa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde böyle bir şart yok. Yetki de sorumluluk da başkandadır. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı ilkesi sorunsuz bir şekilde işleyecektir” ifadelerine yer verdi.

“Hedef ilk 10 ekonomi arasında yer almak”

“Parlamenter sistemi bir insana benzetecek olursak, birçok hastalığa sahip bir adam misali yoğun bakımdaydı” diyen Sezen açıklamasında, “Bu sistem her darbede bir kalp krizi geçirmiş, yorgun ve bitkin düşmüştür. En ağır kalp krizini de 15 Temmuz’da yaşayan sistem dün itibariyle kaldırılmıştır. Siyasi istikrar ve kuvvetler ayrılığı açısından başkanlık sistemi parlamenter sistemden daha pratik daha demokratik bir sistemdir. Zaten biz bunu halkımıza sunduk ve 16 Nisan’da halkımız buna karar verdi. Şimdi de sıra bu sistemi uygulamaya geldi. Ortadoğu’daki ateş hiç sönmedi. Bu yüzden savunma sanayiindeki yatırımlar devam etmeli ve yüzde yüz yerli olmalı. Yeni sistemin bu durumda çok artılarını göreceğiz. Bununla birlikte eğitimden tarıma, sağlıktan güvenliğe, her alanda yeni sistemin kıvrak mekanizmaları kullanılacaktır. Dışarıdan atanan bakanlar, konusunda işin ehli insanlardır. Bakanlıklar artık eski sisteme göre değil, yeni sisteme göre daha pratik ve daha hızlı çalışmalarla uygulamaya geçeceklerdir. Su, yoluna girdi. Türkiye tarihten gelen görevini üstlenip yeni sistem, yeni anlayış ve yeni kadrolarla bu görevin hakkını verecektir. Bunun da yansımalarını kısa sürede göreceğiz. Türkiye dünyanın en büyük ilk on ekonomisi içerisinde yer alacaktır” dedi.