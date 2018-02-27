AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven:

İbrahim Yurdunuseven 28 Şubat darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda; “Bu gün ortaya çıkan manzara, Türkiye’nin 21 yıl önce önünü kesmiş, 19 yıl sonra da yaşanacak 15 Temmuz darbesinin de temelini hazırlamıştır. 28 Şubat iki ayrı darbedir” diye belirtti.

28 Şubat 1997 yılında seçilmiş hükümete yapılan darbenin 21. yıl dönümünde bir basın açıklaması yayınlayan AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, “Türkiye siyasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat, Refahyol Hükümeti’nin, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası yıkılmasını ve devletin, askerî bürokrasinin başını çektiği güçler tarafından yeniden şekillendirilmesini ifade etmektedir. Yani bir nevi silahlı yetki gaspıdır. Gerekçe ise her zaman aynı. ‘İrtica ile mücadele’ 28 Şubat’ın meşruiyetini oluşturuyordu. Ancak irtica tanımının bir karşılığı hiçbir zaman olmadı ve her daim belirsizliğini korudu. Sözde irtica ile mücadele eden cuntacılar sadece mütedeyyin kesimler için değil, tüm Türkiye için demokrasi kaybına neden oldu” dedi.

“15 Temmuz darbesinin temelleri 28 Şubat’ta hazırlandı”

Yurdunuseven, açıklamasında, “Bugün baktığımızda 28 Şubat’ın aslında büyük bir resmin bir parçası olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu dönemde kapatılan İmam Hatipler ve Kuran kursları, mütedeyyin kesimi, dönemin maşa paşalarına ‘emrinizdeyim’ diyen FETÖ’nün ne hikmetse dokunulmayan okullarına, dershanelerine gitmelerine zorlamıştır. Mütedeyyin kesimin bu zorunluluğu, uzunca bir süredir planlanan darbenin başlangıcı olmuştur. Bu gün ortaya çıkan manzara, Türkiye’nin 21 yıl önce önünü kesmiş, 19 yıl sonra da yaşanacak 15 Temmuz darbesinin de temelini hazırlamıştır. Yani 28 Şubat iki ayrı darbedir” ifadelerine yer verdi.