AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı

Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim'in yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Abdil Tıkır ve Ahmet Kışpınar da katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sevim, CHP'nin kriz söylemlerine değinerek "Bakınız CHP sürekli olarak aynı cümleleri bıkmadan usanmadan tekrarlayıp ülkede kriz olduğunu iddia ediyor. Kriz ülkede değil, CHP'nin içerisindedir. CHP'nin içerisindeki kriz ülkedeymiş gibi lanse edilerek, kendi sorunlarını örtmeye mi çalışıyorlar? CHP'nin bu ülke için bir vaadini duydunuz mu? CHP'lilerin son zamanlardaki söylemlerine baktığınız zaman sürekli Trump ağzı ile kriz çığırtkanlığı yapıyorlar. Peki ABD Başkanı ne diyordu: ‘Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim.' CHP'liler ABD'lileri destekleyici mesajlar vermekle meşgulken, CHP içindeki istifalar da durumlarını özetleyici bir tablo çıkarıyor. CHP kendi içindeki krizi ABD ağzı ile gölgelemeye çalışıyor. Bakınız CHP Afyonkarahisar İl yönetimi istifa etti” diye konuştu.