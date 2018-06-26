AK Parti İl Başkanı Sezen seçimi değerlendirdi:

Hüseyin Sezen, haftalık basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sezen, “Seçimin galibi Afyonkarahisar olmuştur, 81 milyon vatandaşımız olmuştur” dedi.

Seçimin ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Toplantıya Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya ve Tanıtım Medya Başkanı M. Zahit Özer de katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Sezen, “24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 24 Haziran’ın resmi olmayan seçim sonuçları açıklanmıştır. Alnımızın akıyla Sayın cumhurbaşkanımızı büyük bir çoğunlukla İlk turda Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin ilk başkanı olarak seçtik. Hamdolsun Afyonkarahisar’da güvenlik partilerle ilişkiler açısından herhangi bir sorun yaşanmadı. Seçimlerimiz bir demokrasi bayramı havası içerisinde yaptık. Hem diğer partilerin hassasiyetleri hem de Cumhur ittifakının bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar genelinde emniyet güçlerimize, jandarma ekiplerimize, 5 binden fazla görev yapan sandık görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu tüm dünyada izlenen bir seçim sonucuydu” dedi.

“81 milyon vatandaşımız seçimin galibidir”

“Seçim Türkiye’ye olduğu kadar Müslüman ülkeleri de ilgilendiren bir seçimdi” diyen Sezen, konuşmasında, “Hamdolsun irade erdem ve cesaretle devam dedik. Seçimin galibi AK Parti değildir. 81 milyon vatandaşımız seçimin galibidir. Bugün seçimin galibi Türkiye halkıdır, milletin ta kendisidir. 81 milyon vatandaşımızdır. Afyonkarahisar halkıdır. Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun her biri de bizim için ayrı ayrı öneme sahiptir. Halkımız tercihini hizmetten, istikrardan ve bekadan yana kullanmıştır. Şimdi sıra 2023, 2053 ve 2071 hedeflerindedir. Kaybedecek tek bir vaktimiz bile yok. Şimdi sıra mevcut huzuru, refahı arttırmakta ve halkımızın partimize verdiği mesajın gereğini yerine getirmektedir. Bundan sonra eksikliklerimizi tamamlayacağız ve milletimizin talep ettiklerini tek tek yapacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerine yer verdi.