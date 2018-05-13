AK Parti Sandıklı İlçe Danışma Meclisi Akdağ’da yapıldı

Sandıklı AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Sezen, AK Parti İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, AK Parti Milletvekili Aday Adayları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, toplantıda yaptığı konuşmada, “Önümüzde 24 Haziran gibi çok önemli bir seçim var. Türkiye’nin geleceği ve 2023 hedeflerimize gidebilmemiz için bu seçimlerin ehemmiyeti haddinden daha fazla büyük. Bu süreç içerisinde Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sandıklı olarak her zaman yanındayız ve desteğimizi sonsuz bir şekilde devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar’ın en büyük ilçesi Sandıklı. İlçemizden 7 milletvekili aday adayı var. Sandıklı’nın nüfus oranı ve partimizin oy oranlarına bakar isek, 24 Haziran seçimlerinde ilçemizden bir milletvekilinin liste içerisine girmesini istiyoruz. Diğer milletvekili aday adaylarımız ile süreç içerisinde beraber çalışma fırsatı bulduğumuz ve parti içerisindeki hizmetleri ile tanıdığımız dostlarımız hapsi. İnşallah ayın 21’inde hayırlı bir sonuç ve liste çıkmış olur ve o günden sonra yine durmak yok yola devam” dedi.

24 Haziran’daki seçimlerin ülkemizi ve dünyayı etkileyecek bir seçim olduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “İlçe başkanımızın da ifade ettiği gibi önemli bir süreç içerisindeyiz. Sandıklı olarak bu güne kadar verdiğimiz desteklerin daha fazlasını vermek için son gücümüz ile çalışacağız. İnşallah bu dönemde ilçemizden bir milletvekili görmek istiyor ve arzu ediyoruz. İlçemizin, ilimizin hizmetinde kendilerini adayan milletvekili aday adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah gönüllerine göre versin, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.