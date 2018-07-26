AK Parti tanıtım ve medya toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet Baran Çakan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sosyal medya ve tanıtım medya çalışmalarında yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde de bulunulurken çalışma sistemleri konusu ele alındı. Her ilçede toplantı yapacaklarını ifade eden AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet Baran Çakan çalışmalarını bir ekip ruhu ile devam ettireceklerini ifade etti