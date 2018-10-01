Akdağ Tabiat Parkı gelin ve damatların vazgeçilmez mekanı oldu

Afyonkarahisar Sandıklı'da bulunan Akdağ Tabiat Parkı düğün çekimlerinin vazgeçilmez mekanı oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'na 90 günde kazandırdığı Akdağ Göleti, yeşil ve mavinin buluştuğu doğal güzelliği ile yeni evlenecek olan çiftlerin dış çekim mekanı olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Mustafa Topkaya ve Gonca Zeybek çifti, bölgeye şehir dışından da çiftlerin gelerek fotoğraf çektirdiklerini belirtti. Evliliğe adım atacak çift Akdağ Tabiat Parkı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yerli ve yabancı turistlerin hayran olduğu bir bölge ve biz de burada bu güzelliğin içerisinde yaşıyoruz. Biz de bu doğa güzelliğinde düğün fotoğrafımızı çektirmek istedik" dediler.

"Yapılan düzenlemeler ile göz alıcı bir park oldu"

Akdağ Tabiat Parkı'nda genç çiftlerin güzel anlarını ölümsüzleştiren Serkan Çakmakçı, bölgenin yenilenmesiyle birlikte hareketliliğin arttığını belirtti. Gelin ve damat adaylarının bölgeye daha sık geldiğini kaydeden Çakmakçı, "Akdağ Tabiat Parkı son yapılan düzenlemeler ile daha da göz alıcı bir noktaya gelmeye başladı. Doğal güzelliği, ağaçları, organik evleriyle büyüleyici bir özelliğe sahip olan Akdağ Parkı'na gelin ve damat adaylarımız fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Biz fotoğrafçılar da bu doğal nimetlerin güzelliklerinden faydalanarak gelin ve damatlar için en iyi fotoğrafları çekiyoruz. Onlar için bulunmaz nitelikte bir yer olan bu doğa harikasında gelin ve damat adaylarımızın bu güzel anlarını ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve kameriyeleri ile özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parka vatandaşalar adeta akın ediyor.