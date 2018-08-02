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02 Ağustos 2018 12:27

Akdağ Tabiat Parkı için imzalar atıldı

Doğal güzellikleri, yılkı atları, geyikleri, bungalov evleri, içerisinde barındırdığı yabani hayatı ile gezilip görülmesi gereken mekanlardan biri olarak kabul edilen Akdağ Doğal Tabiat Parkının işletmecilik hakkı Sandıklı Belediye Başkanlığına verildi.

Akdağ Tabiat Parkı için imzalar atıldı

02 Ağustos 2018 12:27


Eski Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun destekleri ile büyük bir değişimin içine giren ve Türkiyenin her tarafından ziyaretçi çekmeye başlayan Akdağ Tabiat Parkı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından atılan imzalar ile işletmesi resmen Sandıklı Belediyesine verilmiş oldu. Son zamanlarda yapılan aktiviteler ve faaliyetler ile adından sıkça söz ettiren Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, internet aramalarında da büyük bir çıkışın içerisine girmiş durumda.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, Sandıklı Şefliği Korunan Alanlarından Akdağ Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı, 10 Adet Kır Evi, 1 Adet Kır Lokantası ile Çadırlı Karavan ve Kamp Alanı işletmecilik hakkı 31 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sözleşme ile 5+5 yıllığına Sandıklı Belediye Başkanlığına verildi.


Başkan Mustafa Çöl, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; "Akdağ Tabiat Parkımızı Sandıklı Belediyemize kazandıran imzayı attık. Bu güzel Tabiat Parkının yapılmasında emeği geçen değerli Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.Sandıklımız Termal ve Doğa Turizminin merkezi oluyor" ifadelerine yer verdi.




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