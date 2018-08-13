Bolvadinliler Akif özkaldı’ nın bakan yardımcısı olmasının haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirttiler. Vatandaşla, “Bu bizleri çok mutlu etti. Biz bakan olacağını bekliyorduk. Başkanımız Tayip Erdoğan’a ilçemize verdiği değerden ötürü çok Teşekkür ediyoruz” dediler.

Ayrıca Özkaldı’nın Bakan yardımcılığına atanması sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Akif Özkaldı kimdir?

31 Aralık 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı master programını kazanarak ABD de Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansını 1991 yılında tamamlayarak DSİ Genel Müdürlüğündeki görevine dönmüştür. 1 Nisan 1992 - 31 Mart 1993 tarihleri arasında yedek subay olarak vatani görevini yapmıştır. İTÜ İnşaat Fakültesinden 1986 yılında dereceye girerek mezun olduktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, mühendislik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve DSİ Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Teknik konulardaki çalışma ve tecrübelerine ilaveten, DSİ Vakfı Başkanlığı ve DSİ Spor Kulübü Fahri Başkanlığı gibi sosyal ve beşeri çalışmaları da olmuştur. Son olarak Orman ve su işleri müsteşarı olan Özkaldı, evli ve 1 çocuk babasıdır.