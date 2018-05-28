Akşener Afyonkarahisar’da beklediği ilgiyi bulamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. 1 buçuk saat gecikmeli başlayan mitinge ilgi beklenenin altında oldu. Miting alanına Kocatepe’yi ziyaret ederek geldiğini belirten Akşener, “Buraya Kocatepe’den geldim. Atatürk’ün emaneti Afyon. Bu meydanı doldurdunuz, kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle oruç ağız buradasınız, Allah sizden razı olsun. Şimdi bir yola çıktık, önceden 3 yıla yakın bir süreçte mücadelesi yaptık. Türkiye’de bütün değerleri ucuzlattılar, maddi olan ne varsa pahalılaştırdılar. Bugün dolar pahalı ama bugün komşuluk değerli ucuz, yardımlaşma değerleri ucuz. Sevgili gençler tarih bir sürekliliktir. Devlet süreklilik arz eder. Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Biz bu erken seçimle sorunumuz yok ama pişman oldular pişman. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı. 24 Haziran günü gerçekten yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz zoru seviyoruz, olağanüstü halde de seçim kazanmaya hazırız. Böyle bir durumda tabi Tayyip Bey’in asabı bozuk, çünkü bugüne kadar istediği gibi muhalefet. Şimdi kadın olarak bir İYİ Parti çıktı. Şimdi onu Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiniz. 100 bin imzayı 4 saatte topladınız ve verdiniz. Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah. Mutfağından güzel yemek kokusu gelecek, akşam kocalarınız eve huzurla gelecek. Tacize uğramayacaksınız. Çocukları taciz edenlere öyle ceza getireceğim ki elleri yanacak elleri” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, takipteki 4.5 milyon kredi ve kredi kartı borçlarını sıfırlayacağını belirten Akşener, “Şimdi ekonomiyi dağıttılar, çünkü merkezine üretimi koymadılar. Yumurta üretir Afyon, en çok Irak’a ihraç ediyor. Pazarı çeşitlendirmek lazım. Devlet üreticisinin ardında kaya gibi durması lazım. Afyon’a fabrika yaptı mı bu arkadaş, Afyon çiftçisinin üretiminde artış oldu mu? Bu betonun tercih edildiği bir mantıkla yönetim. Mavi tişörtlü kızım cebine kaç para var ’18’ lira. Kaç yaşındasın’40’ 40 yaşında 18 lirası var. Bundan sinir oluyor. Siyasetçinin bilmesi gereken şey milletinin cebinde ne var, ne yer, ne içer? 4.5 milyon takipte kredi kartı gibi takipte insanımız var. Bunların içinde öğretmen, öğrenci, esnaf var. Biz bunları bir defaya mahsus sileceğiz. 8 milyar Türk Lirası lazım. Bir genci işsiz bırakmak o devletin ayıbıdır, iş bulmasa o devletin görevidir. İş buluncaya kadar bütün gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağım” dedi.

“Cumhurbaşkanı olduğumda, bir kanun çıkartarak söven siyasetçi hapis cezası alacak" diyen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fındığından çayına, aklınıza ne gelirse Türkiye’de ne yetiştirilirse çiftçiyle mühendisi buluşturmayan akıldan bahsediyoruz. İşte biz bunu yapacağız. O zaman Türkiye ithalatını 5 yılda bitirmiş, ihracata başlamış ülke olacak inşallah. Milliyetçilik anlayışları bunların derece sorunludur. Bunlar yerli ve milli biz cukka ittifakı. Hadi oradan be İYİ Parti Türkiye’ye iyi gelecek, çünkü alışık olmadıkları bir muhalefet anlayışı var. Sayın Selahaddin Demirtaş, Sayın Doğu Perinçek, hepsi seçim kampanyası yapıyor. Meydanlarda şenlik ver. Daha sonra Millet İttifakı’nı kurduk. Milletvekilliğinde ortak hareket ettik. Hem Millet İttifakı mecliste çoğunluğu alır, hem de Meral Akşener 2. tura kalır. Sizden oy istiyorum. Millet İttifakı’nın sandık başında eksiklik görürseniz bize haber edin. Sayın Erdoğan 2. turda karşısında kimi görmek istemez? Afyon Spor 1. Lig’e çıktı. İnşallah başarılarının devamını getirmek bize nasip olacak. Yüzünü güneşe dön Afyon diyoruz.”

Akşener, mitingin ardından kentten ayrıldı.