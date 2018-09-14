AKÜ öğrencisi Dünya şampiyonu oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Ali Cengiz, 2-10 Eylül tarihleri arasında Brezilya'nın Goiania kentinde gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Grekoromen stilde 87 kilogramda dünya şampiyonu olan Cengiz, turnuvanın birinci turunda Bulgar, ikinci turunda Macar, üçüncü turunda ise Brezilyalı rakibini yenerek finale kaldı. Finalde Beyaz Rusyalı rakibini de yenen Cengiz, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonasında 87 kilogramda dünya şampiyonu oldu. BESYO Müdürü Doç. Dr. Yücel Ocak, Cengiz'in önceki yıllarda da önemli başarılar elde etmiş bir sporcu olduğunu belirterek, “Daha önce gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Ali Cengiz'i tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Ali Cengiz ile birlikte grekoromen stilde 7 dünya şampiyonluğu ve 1 dünya üçüncülüğü elde ederek takım halinde dünya şampiyonu olan tüm sporcularımızı tebrik eder, emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.