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23 Aralık 2016 16:25

AKÜ’lü 2 öğrencinin trafik kazalarında ölmesinin ardından

AKÜ’lü 2 öğrencinin trafik kazalarında ölmesinin ardından

23 Aralık 2016 16:25

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, özellikle üniversiteli öğrencilerin kullandıkları yollarda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde son aylarda meydana gelen ve 2 öğrencinin öldüğü, 4’ünün de yaralandığı trafik kazaları ile ilgili Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde yapılan basın açıklamasını Özdemir okudu. Açıklamasında üniversitenin farklı fakültelerinin yer aldığı yollarda yaşanan kazalara değinen Özdemir, Aralık ayı içerisinde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 4’ünün ise yaralandığı kazalara değindi. Kazalarda hayatını kaybeden öğrencilerin acısını yaşadıklarını belirten Özdemir, “Yakın bir zamanda Veterinerlik Fakültesi öğrencimiz Pınar Dağ ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Zehra Kurt kardeşlerimizin acı haberlerini peş peşe aldık. Gençliğinin baharında olan 2 fidanımızı yitirmenin acısını yüreğimizde yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

“Bizlerin derdi bu yasadığımız acı hadiseleri tekrar yaşamamaktır”
Özdemir, yaşanan kazaların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, alınacak güvenlik önlemlerinde kurumlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Özdemir, “Bu iki kardeşimizin yaşamış olduğu kazalara akıllara şu soruları getirmektedir: Birincisi, özellikle öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı yollarda güvenlik önlemleri yeterli mi? İkincisi ise bu güvenlikten sorumlu ve ilgili olan kurumlar bu konulara gerekli önemi vermektedirler mi?
Bu hususta öğrenci arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda konu ile alakalı ne kadar kişi ve kurum varsa bizler görüştük. Bizler burada suçlu kişi ya da kurum arama niyetinde değiliz, ortada bir suçlu varsa yüce mahkemelerimiz zaten tespitini ve gereğini yapacaktır. Bizlerin derdi bu yasadığımız acı hadiseleri tekrar yaşamamaktır. AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak bu yolların güvenliğini sağlayacak kurumların ya da kişilerin gerekli tedbirler almasında yardımcı olacağımızı ve bu durumun her daim takipçisi olacağımızı belirtmek isterim” dedi.
Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.
Öte yandan, 8 Aralık’ta Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvancılık Araştırma Uygulama Merkezi önündeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada Pınar Dağ isimli öğrenci hayatını kaybetmiş, 4 öğrenci de yaralanmıştı.
13 Aralık’ta meydana gelen bir başka kazada ise 19 yaşındaki Zehra Kurt isimli öğrenci ANS kavşağı önünde karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kalarak can vermişti.



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