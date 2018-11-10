İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKUT, Kocatepe'de metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açarak Atatürk'ü andı

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü nedeniyle Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’de dev Türk Bayrağı açtı.

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıldönümü nedeniyle Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe'de dev Türk Bayrağı açtı.


AKUT ekipleri, Büyük Taarruzun başladığı yer olan Afyonkarahisar Kocatepe'ye dev Türk Bayrağı ile çıktılar. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri ile birlikte Büyük Taarruzun yaşandığı bin9 874 metre rakımlı Kocatepe'de saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşını okudular.


AKUT ekipleri şehitlik anıtını da ziyaret ederek burada Atatürk ve silah arkadaşlarına dua ederek andılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.