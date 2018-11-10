AKUT, Kocatepe'de metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açarak Atatürk'ü andı

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıldönümü nedeniyle Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe'de dev Türk Bayrağı açtı.

AKUT ekipleri, Büyük Taarruzun başladığı yer olan Afyonkarahisar Kocatepe'ye dev Türk Bayrağı ile çıktılar. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri ile birlikte Büyük Taarruzun yaşandığı bin9 874 metre rakımlı Kocatepe'de saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşını okudular.

AKUT ekipleri şehitlik anıtını da ziyaret ederek burada Atatürk ve silah arkadaşlarına dua ederek andılar.