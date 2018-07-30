Alkollü sürücüye şehit olan meslektaşlarını hatırlattılar

Olay, Afyonkarahisar - Konya yolu girişinde bulunan uygulama noktasında başladı. Burada trafik polislerinin dur ikazına uymayan bir sürücü, otomobilini hem polis ekiplerinin üzerine sürdü hemde olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri 80 GD 853 plakalı aracın peşine düşerken, kısa bir kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün C.Y. (32) olduğu ortaya çıkarken, polis ekipleri Çankırı’da aynı olaydan dolayı şehit olan meslektaşlarını sürücüye hatırlattı. Araçtan çok sayıda alkol şişesi çıkarken, sürücünün 169 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobilde C.Y.’nin eşi ve çocuğunun da bulunması gözlerden kaçmadı.