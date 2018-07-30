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30 Temmuz 2018 10:15

Alkollü sürücüye şehit olan meslektaşlarını hatırlattılar

Afyonkarahisar’da trafik polislerinin üzerine otomobilini süren alkollü sürücüye, geçtiğimiz günlerde Çankırı’da yaşanan kötü olay hatırlatıldı.

Alkollü sürücüye şehit olan meslektaşlarını hatırlattılar

30 Temmuz 2018 10:15


Olay, Afyonkarahisar - Konya yolu girişinde bulunan uygulama noktasında başladı. Burada trafik polislerinin dur ikazına uymayan bir sürücü, otomobilini hem polis ekiplerinin üzerine sürdü hemde olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri 80 GD 853 plakalı aracın peşine düşerken, kısa bir kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün C.Y. (32) olduğu ortaya çıkarken, polis ekipleri Çankırı’da aynı olaydan dolayı şehit olan meslektaşlarını sürücüye hatırlattı. Araçtan çok sayıda alkol şişesi çıkarken, sürücünün 169 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Öte yandan otomobilde C.Y.’nin eşi ve çocuğunun da bulunması gözlerden kaçmadı.




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