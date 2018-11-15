Alman kadın girişimciler Afyon'da

Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda, 'Türk-Alman El Sanatları Atölyesi' isimli proje kapsamında Almanya'nın Hamm kentinden Afyonkarahisar'a gelen kadın girişimciler, Afyonkarahisar'daki temaslarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın eşi Emine Çoban'ın davetlisi olarak Afyonkarahisar'a gelen bayanlar, bu kez de yöresel yemekleri tanıdı. Termal bir otelde bir araya gelen Afyonkarahisar ve Alman konuklar, yaprak sarmasından, mantıya, bükmeden pastaya kadar geleneksel lezzetlerisofrada buluşturdu. Alman mutfağına ait yöresel tatları ise Afyonkarahisarlı girişimci bayanlar yaptı. İki kardeş kentin yöresel lezzetleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın eşi Emine Çoban'ın davetlisi olarak konuk olan Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi, Fatma Tutulmaz ve protokol eşlerine ikram edildi.

Programın açılış konuşmasını Emine Çoban yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi ile Hamm Belediyesi arasında yıllardır devam eden kardeş şehir ilişkilerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Emine Çoban; ‘Türk- Alman El Sanatları Atölyesi' isimli projeyi hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kültürlerin kaynaşmasına vesile olan proje hakkında bilgi veren Emine Çoban; “Bir taraftan kültürel mirasımızı tanıttık, diğer taraftan beraberce el sanatlarımızı icra ettik. Bugün de yöresel yemeklerimizi birlikte yapıp beğeniye sunduk, emeğinize, yüreğinize sağlık. Umuyoruz ki; Afyonkarahisar'dan güzel anılarla ayrılacaksınız. Bu vesileyle projemize destek olan Türk Anneler Derneğimize, Yardımsevenler Derneğimize, Gül Anneler Derneğimize ve belediyemiz çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederken, programımıza katılan siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.