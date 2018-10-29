Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan Alzheimer hastası kadın kayboldu. Kendisinden 12 saattir haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Celiloğlu köyünde eşi Cemal Özer ile birlikte yaşayan Alzheimer hastası 65 yaşındaki 4 çocuk annesi İlsan Özer, eşinin evde olmadığı saatte kayboldu. Öğle saatlerinde evinin yakınında komşularına mantar toplamak için çıktığı belirtilen kadından bir daha haber alınamadı. Eve gelen eşi akşam saatlerine kadar gelmeyen eşinin kaybolduğunu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arama çalışmaları başlattı. Köylünün de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor. Köy Muhtarı Baki Ceylan, yaşlı kadının mantar aramak için öğle saatlerinde evden çıktığını ve haber alınamadığını belirtti. Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Ceylan, “Köyümüz sakinlerinden İlsan Özer, öğle saatlerinde saat 13:00-14:00 civarında mantar aramak için çıkmış. Kadın da Alzheimer hastalığı vardı. Eşinin şehre gittiği saatte dışarı çıkmış. Şuanda da Jandarma ve köydeki vatandaşlar ile birlikte hep beraber arıyoruz.” dedi.