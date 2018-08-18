Amerikan tıraşını yasakladı

Afyonkarahısarlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’ABD’ye boykot uygulayacağız’ sözlerinin ardından harekete geçti. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bazı esnaflar ABD menşeli ürünleri iş yerlerinden kaldırırken, esnaf Sedat Güzelyayla ise kuaför dükkanında Amerikan tıraşını yasakladığını ifade etti. Esnaf Güzelyayla açıklamalarında, "Amerika’nın ülkemiz üzerinde oynamak istediği bütün kirli oyunlarına karşı Afyonkarahisar Şuhut ilçesinden tepki olarak Amerikan tıraşını yasaklıyorum ve akabinde şehit ailelerinin çocuklarını da burada tıraşlarını ücretsiz etmek istiyoruz. Bütün meslektaşlarımı duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Kuaför dükkanının diğer çalışanı Bekir Akyayla ise, "Ben de Amerikan tıraşını boykot ediyorum. Şehit ailelerinin çocuklarını da ücretsiz tıraş etmek istiyoruz. Bütün meslektaşlarımıza da duyurulur. Boykota herkesin desteği gerekiyor" diye konuştu.