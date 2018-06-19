ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ’Millet İttifakı’nı eleştirdi:

Hiçbir çözümün reçetesini ortaya koyamıyorlar” dedi.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Afyonkarahisar’da birtakım temas ve ziyaretlerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelebi, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in Yenikapı mitingine katılmasını değerlendirerek aklın yolunun bir olduğunu dile getirdi. Çelebi, “Tansu hanımın mesajı tam da bizim Cumhur İttifakı’nı desteklediğimizin özetidir. Ondan sonra da Tansu hanımı aradım bizzat. Hem Yıldırım Akbulut’u aradım, hem Tansu Çiller’i aradım. Kendisini kutladım tebrik ettim. O da bizim böyle bir doğru konumda olduğumuz için bizi tebrik etti. İstanbul programımızda da kendisini ziyaret edeceğiz. Aklın yolu bir. Biz devletin bekasını ve milletin geleceğini düşünüyoruz. Bunlarda hakikaten bir yıkım ekibi koydular. Türkiye yıkılsın, Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun derdindeler. Hiçbir çözümün reçetesini ortaya koyamıyorlar. Yılların Demokrat Parti’nin Genel Başkanıysa bu ittifaklarda baraj ortadan kaldırıldı, niye Demokrat Parti listesinden girmiyorsun? Demek ki kendine de güvenemiyorsun, partine de güvenemiyorsun. O yeni toplama partinin adayı olma gayretindesin oda beyhude bir çaba. İnşallah seçimlerde de sonucunu hep beraber göreceğiz. İnşallah burada 5-1 veya 6-0 Cumhur İttifakı’nın lehine biz buradan bir sonuç bekliyoruz. Bugün buradaki temaslarımda da onu gördüm. İnşallah o doğrultuda bir beklentimiz var” diye konuştu.

“Selahattin Demirtaş üzerinden yıkım politikasına devam ediyorlar”

Millet İttifakı’nı oluşturan 4 partinin genel başkanlarının Selahattin Demirtaş üzerinden yıkım politikasına devam ettiklerini kaydeden Çelebi, “3-4 tane zıt kutup siyasi gelenek var. Bunları nasıl harmanlayacağız da, nasıl millet menfaatine, devletin menfaatine, çözümün içerisine sokacağız? Sokamayız. Bir de bunların kurdukları millet ittifakı da yeterli olmuyor zaten. HDP destekli. Bu ittifakı oluşturan 4 partinin de genel başkanlarının ortak söylemi Selahattin Demirtaş üzerine. Selahattin Demirtaş söylemlerinde Türkiye’nin birliğine, Türkiye’nin dirliğine dinamit koyan söylemleri var. PKK’nın siyasi uzantısı. Tutukludur, hükümlüdür, bilmem nedir onu Türk yargısı karar vermiş, çıkartacakta Türk yargısı. Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbir çözüm önerileri yok, sadece Selahattin Demirtaş üzerinden yıkım politikasına devam ediyorlar. Bunların 5. veya 6. ortağı HDP olacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak milletimizin ferasetine havale ediyorum” dedi.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 52’ler civarında olduğunu da aktaran Çelebi şu ifadelere yer verdi:

“Bence AK Parti listeler açıklandıktan sonra belirli bir sarsıntı geçirdi. O her partide olur, doğaldır da. Onları çok çabuk toparladı. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı etkin kampanyasıyla da geçen hafta AK Parti’nin oyu 1.6 arttı, bu haftada en az 1.5 artacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 52’ler civarında Sayın Cumhurbaşkanımız, parlamentoda da eşikte ama ben o eşiğinde aşılacağına yürekten inanıyorum.”