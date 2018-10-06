Anasınıfı öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için parmaklarıyla araç boyadılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde anasınıfı öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda bir aracı elleriyle boyadılar.

Bolvadin Ceylan Emet İlkokulu anasınıfısın öğrencileri parmakları ile araç boyadılar. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren okul yöneticileri, “Tüm Türkiye genelinde çocuklar başka olmak üzere tüm nüfusun geri dönüşüme ilgisini çekmek çok önemli. Geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan aracı rengarenk boyayarak eğitim çağındaki çocukları ve gençlerin bu konu hakkındaki farkındalığı artırmayı amaçladık. Parmak boyama ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladık” ifadelerine yer verdi.