Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Anaokulu öğrencileri 29 Ekim heyecanlarını bayraklar eşliğinde erken yaşadı. Anaokulu öğrencileri sınıflarında kendi becerileriyle bayrak yapıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı. Minik öğrencilerin ilk heyecanları görülmeye değerdi. Sınıflarında doyasıya bayraklar eşliğinde bayramı kutlayan minik öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade etti.