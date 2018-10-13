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Ankara'dan çaldığı motosikletleri Bolvadin'de satarken yakalandı

Ankara’da çalınan 3 motosiklet, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulundu.

Ankara'da çalınan 3 motosiklet, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulundu.


Ankara'nın Beypazarı ilçesinden değişik tarihlerde 2 adet motosiklet ve Sincan ilçesinden 1 adet arazi kros motosikleti çalındı. Çalınan motosikletlerin Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildiği tespit edilince, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Burak E. isimli şahıs, çalıntı motosiklette birlikte yakalanırken, yapılan sorgusunda diğer 2 motosikleti Mesut D.'ye sattığını itiraf etti.


Diğer motosikleti ise bugün satmak için Bolvadin'e getirdiğini kaydeden Burak E.'nin ifadeleri üzerine çalıntı motosikletleri satın alan Mesut D. polis ekiplerince yakalandı. Toplam 3 motosiklet muhafaza altına alınırken, Mesut D. ifadesinin ardından serbest kaldı. Burak E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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